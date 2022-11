"Hilfe"-Schreie mündeten in Polizeischüssen

Montagabend fielen in einem Wohnhaus über einem Lokal in Favoriten Schüsse.

Kurz vor neun Uhr Abend schreckten plötzliche Hilfeschreie aus einer Wohnung Nachbarn in der Laxenburger Straße aus dem Fernsehsofa -auch eine Streife, die vorbeifuhr, konnte die Rufe vernehmen. Als die Sondereinheit WEGA zur Unterstützung gerufen wurde, kam es dann allerdings ganz anders: In dem Apartment, in das die Polizisten eindrangen, befand sich nur ein Mann -mit einer Pistole in der Hand, der völlig außer sich war und auf Polnisch herumbrüllte.

Versuchter Mord. Wie die Polizei in ihrem Bericht ausführt, versuchte ein polnisch sprechender Polizist "aus einer gesicherten Position mit dem 39-Jährigen zu reden und forderte ihn auf, die Schusswaffe abzulegen. Als der Mann die Waffe in Richtung der Polizisten richtete, gab ein Beamter zwei Schüsse von seiner Dienstwaffe ab. Der 39-Jährige wurde dadurch im Bereich der Schulter verletzt." Der Verdächtige wurde noch vor Ort von den Einsatzkräften notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Dort wurde er wegen des Verdachts des versuchten Mordes vorläufig festgenommen. Ob der Pole betrunken oder auf Drogen war, ist unklar. Die Ermittlungen laufen.