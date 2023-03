× Irre Mauerposse um Martin Ho

Filmreife Klamauk-Action bei Exekution in Martin Ho‘s Lokal am Naschmarkt.

Wien. Freitag rasen drei Funkstreifen mit Blaulicht zum Kleinen Haus der Kunst am Naschmarkt – der Vermieter hat einen Einbruch gemeldet. Rasch stellt sich heraus: Die „Einbrecher“ sind Rechtsanwälte und eine Baufirma, die einen gerichtlichen Exekutionstitel im Namen der Dots-Gruppe von Martin Ho vollstrecken – und sich Zugang zu den im Haus gemieteten Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurants #404 Don`t Ask Why verschaffen wollen.

Kriegsgrund. Zugemauerter Lokaleingang.

Urteilsvollzug: Versperrtes Schloss wird geknackt.

Die Polizei zieht ab, der Bautrupp öffnet gewaltsam die Hintertür – im Lokal, das rundum verbarrikadiert ist, wartet ein Bauarbeitertrupp des Vermieters. Es kommt zu Handgreiflichkeiten.

Barrikade. Vermieter wollte Zugang zu Lokal verrammeln.

Wieder trifft die Polizei ein. Unter ihrem Schutz dringt der Bautrupp von hinten zum zugemauerten Eingang vor, reißt die Ziegelwand ab.

Zweiter Polizeieinsatz, um Gewalt zu verhindern.

Vermieter-Trupp im Lokal.

Abriss-Trupp an der Tür.

Vollbracht: Eingang ist frei.

Als man fertig ist, ruft der zuständige Richter an: Alle Arbeiten sind zu stoppen. Ein Formfehler. Ein Mitarbeiter des Vermieters meint: „Na super, dann bauen wir die Mauer wieder auf.“ Fortsetzung folgt...