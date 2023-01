Jugendliche liefern sich Böller-Schlacht mit Polizei in Floridsdorf

Eine unerwartet große Amtshandlung hat die Wiener Polizei in der Silvesternacht in der Mitterhofersiedlung in Wien-Floridsdorf durchführen müssen.

Jugendliche hätten Böller in Richtung von Polizisten geworfen, woraufhin drei Personen festgenommen worden seien, teilte die Polizei der APA in der Nacht auf Sonntag mit. Insgesamt seien bei 260 Personen Identitätsfeststellungen durchgeführt worden, 70 Personen seien angezeigt worden. Großeinsatz in der Mitterhofer-Siedlung in Wien-Floridsdorf.



????Zusendung#w3112 #silvester #wien https://t.co/53IS9tvzZQ pic.twitter.com/QGlOtBviWA — Esterreicherr (@Esterreicherr) January 1, 2023 Zudem seien 20 Kilogramm an Pyrotechnik beschlagnahmt worden, darunter seien 250 Gegenstände der Kategorie F4 gewesen, so die Polizei. Für den Besitz und die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F4 ist laut Pyrotechnikgesetz der Nachweis von Fachkenntnis erforderlich. Dazu braucht es entweder eine diesbezügliche Gewerbeberechtigung, einen erfolgreichen Abschluss eines Pyrotechnik-Lehrgangs oder entsprechende Sachkenntnis, die der Behörde glaubhaft gemacht werden muss. In #Floridsdorf kam es zu einem größeren Einsatz, da unsere Kolleg*innen zunächst von mehr als 50 Jugendlichen mit pyrotechn. Gegenständen beworfen wurden. Um größere Ausschreitungen zu vermeiden, führten unsere Kolleg*innen 260 I-Feststellungen durch & sprachen 3 Festnahmen aus. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) January 1, 2023