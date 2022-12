Jugendlicher bedroht in Wien Lokalgast mit Messer

Der 16-Jährige wurde festgenommen.

Wien. Zwei Jugendliche sind am Freitag in den frühen Morgenstunden in einem Lokal in Wien-Ottakring gegenüber einer Kellnerin aggressiv geworden und bedrängten diese und eine weitere Frau. Ein 26-Jähriger wurde auf den Vorfall aufmerksam und sprach die beiden Burschen an. Ein 16-Jähriger nahm plötzlich einen Pfefferspray und sprühte in Richtung des Mannes. Anschließend bedrohte der Jugendliche den 26-Jährigen mit einem Messer.

Laut Polizeibericht vom Samstag macht der Verdächtige eindeutig Stichbewegungen in Richtung des Mannes. Das Duo wurde im Zuge einer Fahndung angehalten, das Messer, der Pfefferspray und ein Sackerl mit Suchtgift sichergestellt. Der 16-jährige Rumäne wurde festgenommen.