Junge Frau während Silvesterfeier vergewaltigt

Ein 22-jähriger Libyer soll eine junge Frau mit einer einer Schreckschusspistole bedroht und dann vergewaltigt haben.

Im Rahmen einer privaten Silvesterfeier in einer Wohnung in Wien-Simmering soll es am Neujahrstag zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Ein 22-jähriger libyscher Staatsangehöriger steht im Verdacht während dieser Feier die Tat begangen zu haben. Er soll eine junge Frau mit einer Schreckschusspistole bedroht und danach unter Anwendung weiterer Gewalt vergewaltigt haben.

Der Tatverdächtige flüchtete, als andere Partygäste dem verletzten Opfer zu Hilfe kamen. Das Landeskriminalamt Wien-Außenstelle Süd, Gruppe Lochschmidt, wurde mit dem Fall betraut und leitete umfassende Ermittlungen ein. Bereits am nächsten Tag gelang es den Kriminalbeamten den Tatverdächtigen mit Unterstützung der WEGA an seiner Wohnadresse in Wien-Meidling festzunehmen. Im Zuge seiner Einvernahme zeigte er sich nicht geständig. In der Wohnung des 22-Jährigen wurden außerdem eine Waffe und Suchtmittel sichergestellt. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.