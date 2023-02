× Klima-Aktivisten legen Wiener Ringstraße lahm

Aktivisten der Gruppe ''Letzte Generation'' haben heute die Ringstraße vorübergehend zum Wanderweg gemacht.

Wien. Auch heute gab es wieder einen Klima-Protest der Gruppe ''Letzte Generation'': Beginnend am Maria-Theresien-Platz zogen sie um 8 Uhr in Fahrtrichtung langsam den Ring entlang und legten damit kurzfristig den Verkehr lahm. Die Teilnehmer der Aktion machten den Ring vorübergehend zum "Wanderweg", wie sie in einer Aussendung berichten. Unter dem Moto "Klimapolitik im Schneckentempo" wollen sie auf die "zu langsame Klimapolitik in Österreich" aufmerksam, so die Gruppe "Letzte Generation".

© Letzte Generation ×

Die Klima-Aktivisten fordern einen Stopp neuer Öl- und Gasbohrungen, und Tempo 100 auf der Autobahn.

"So, wie der Verkehr auf dieser Straße gerade nur im Schneckentempo vorwärts kommt, bewegt sich auch die Klimapolitik in Österreich schon viele Jahre viel zu langsam. Seit 788 Tagen ist ein neues Klimaschutzgesetz überfällig. Das zeigt: Diese Regierung hat bis heute keinen Plan, wie sie die eigenen, selbst gesetzten Ziele auch erreichen kann. Stattdessen wird zugelassen, dass mitten in der Klimakrise etwa rund um Molln in Oberösterreich nach neuem fossilem Gas gebohrt wird – reine fossile Zerstörung", erklärt Aktivist David Sonnenbaum (34) die Protest-Hintergründe.

© Letzte Generation ×

Martha Krumpeck (31), Mitbegründerin der Gruppe "Letzten Generation", kritisiert die "zu langsame" Klima-Politik: “Wo bleiben die billigsten, einfachsten Sparmaßnahmen? Allein mit Tempo 100 auf der Autobahn könnten wir 460.000 Tonnen CO2 im Jahr einsparen – ziemlich effektiv für eine Maßnahme, die sofort wirkt und nichts kostet."

Krumpeck kündigt weitere Protest-Aktionen an: "Solange diese Regierung vor der Klimakrise so die Augen verschließt, wird unser friedlicher Widerstand weitergehen: in den nächsten Wochen vorrangig in den Bundesländern, und ab Mai wieder zurück in Wien."