Klima-Aktivisten wollen Wien eine Woche lang "lahmlegen"

"Letzte Generation"-Mitbegründerin Martha Krumpeck hat bei einer Veranstaltung in Innsbruck weitere Ziele vorgestellt – unter anderem wollen die Klima-Aktivisten im Jänner Wien eine Woche lang lahmlegen.

Montagfrüh haben Aktivisten der "Letzten Generation" einmal mehr durch eine Straßenblockade den Verkehr in Innsbruck zum Stillstand gebracht. Geht es nach der Mitbegründerin der Gruppierung, Martha Krumpeck, sollen im Jänner weitere Blockaden in Wien folgen. Denn laut Medienberichten soll Krumpeck bei einer Infoveranstaltung in Innsbruck weitere Ziele verkündet haben – unter anderem soll Anfang Jänner die Bundeshauptstadt im Fokus stehen.

Nach einer kurzen Pause über die Weihnachtsfeiertage, "damit die Menschen die besinnliche Zeit genießen können", soll am 9. Jänner eine Woche lang täglich Wien "lahmgelegt" werden. Jene Aktivisten, die nicht extra nach Wien reisen können, bittet Krumpeck, im eigenen Bundesland Chaos zu stiften.