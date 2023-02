Klima-Kleber blockieren die Praterbrücke

Nach inzwischen einer Woche ohne politische Reaktion auf die Forderung nach Tempo 100 und einem Stopp neuer Öl- und Gasbohrungen haben Menschen der Letzten Generation ihren Widerstand heute nochmals ausgeweitet. Vier Personen bestiegen eine Mautbrücke, befestigten Banner und klebten sich schlussendlich fest.

???? PRATERBRÜCKE GESPERRT ???? ✊ Vier BürgerInnen sind aus Protest gegen die Untätigkeit der Politik auf die Mautbrücke geklettert. ‼️ Was müssen wir noch tun, bis die Regierung die #Klimakrise endlich ernst nimmt und die ersten, einfachsten Maßnahmen umsetzt? #Tempo100 pic.twitter.com/4sBMVQTJD8

Auch am Döblinger Gürtel und am Praterstern brachten Aktivisten den Verkehr zum Stillstand. Unterstützt werden sie dabei von einer Gruppe von Architektinnen und Architekten, die dem Aufruf der IG Architektur gefolgt sind und sich solidarisch hinter die Letzte Generation stellen.

???? PROTEST AUF PRATERSTERN UND DÖBLINGER GÜRTEL ????



⛔️ Wir setzten uns eine zweite Woche lang mit unseren Körpern dem Verkehr in den Weg, weil unsere Zukunft am Spiel steht.



???? Eine Gruppe von ArchitektInnen protestiert mit uns am Praterstern.#LetzteGeneration pic.twitter.com/voyFrN1u33