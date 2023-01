Klima-Kleber erheben schwere Vorwürfe gegen die Polizei

Einer Person mit gesundheitlichen Problemen wurde offenbar viel zu lange Zugang zu den Sanitäter*innen verweigert

Die ganze Woche blockieren die Klima-Aktivisten der Letzten Generation wichtige Straßen in ganz Wien und sorgen damit wiederholt für ein Verkehrschaos. Wie Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und hält die Klima-Kleber an.

Am Donnerstag nahm die Polizei insgesamt neun Personen fest. "Menschen, die gar nicht in Aktion gegangen sind, wurden festgenommen", kritisierten die Klimademonstranten der "Letzten Generation" auf Twitter. Auf dem Transport ins Polizeianhaltezentrum soll einer Person mit gesundheitlichen Problemen der Zugang zu Sanitätern vorübergehend verweigert worden sein. „Wenn da ein Notfall passiert, dann ist es viel zu spät. Aus ärztlicher Sicht ist das nicht zu tragen", so eine ebenfalls festgehaltene Ärztin.

