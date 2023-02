Klimakleber: Länder vor Wien-Offensive im Visier

Vor der neuen Aktionswoche ab Montag in Wien legt man auch die Länder lahm.

Österreich. Noch mehr und länger stören als bisher – diese Devise gaben die Klimaaktivisten von der „Letzten Generation“ Ende Jänner für ihre nächsten Aktionen aus.

Länder-Blockaden. Dabei begrenzen sich die Klima-Kleber nicht mehr nur auf die Hauptstadt: In Klagenfurt, Innsbruck und Graz wurden zuletzt Aktionen gesetzt. „Wir haben dort Gruppen, die selbstständig Aktionen setzen können“, kündigte ihr Sprecher Florian Wagner noch Ende Jänner die Länder-Proteste gegenüber ­ÖSTERREICH an.

Offensive. Trotzdem verliert man die Hauptstadt nicht als Ziel aus den Augen: Ab 13. Februar startet in Wien die offizielle nächste „Welle“ an Protestaktionen. Mindestens zwei Wochen lang soll ab nächstem Montag der Verkehr in der Bundeshauptstadt wieder blockiert werden. Ausgangspunkt ist der Naschmarkt.