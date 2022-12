× Lkw-Fahrer auf Wiener A23 unter Drogen

Die Polizisten holten den Mann mit seinem Laster aus dem Verkehr und stellten fest, dass er sich mit Kokain und Marihuana ans Steuer gesetzt hatte.

Wien. Polizisten der Wiener Landesverkehrsabteilung haben bei einem Schwerpunkt am Mittwochvormittag auf der Wiener Südosttangente einen Lkw mit beinahe "Slicks" gestoppt, nachdem ihnen die Fahrweise des Lenkers aufgefallen war. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich war der Mann mit dem 18-Tonner im dichten Verkehr aggressiv unterwegs, die Abstandsregeln waren ein Fremdwort.

© LPD Wien ×

Lkw-Fahrer unter Drogen

Die Polizisten holten den Mann mit seinem Laster aus dem Verkehr und stellten fest, dass er sich mit Kokain und Marihuana ans Steuer gesetzt hatte. Auch der Lkw selbst war besonders im Winter eher gemeingefährlich, die Reifen wiesen kaum noch ein Profil auf. Der 28-Jährige gab an, dass es am Vorabend in der Firma eine Feier gegeben habe. Er selbst war der Sohn des Transportunternehmers. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen, die Beamten zeigten ihn außerdem mehrfach an.