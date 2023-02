Mädchen (14) von ihrem Vater brutal misshandelt

Die Jugendliche wurde mit einem Ladekabel geschlagen, an den Haaren gezogen, mit einer Zigarette an der Hand misshandelt und mit Vergewaltigung bedroht.

Ein 14-Jähriges Mädchen vertraute sich ihrem Lehrpersonal an und erzählte, dass es am Vortag zu einem Streit zwischen ihr und ihrem Vater gekommen sein soll. Im Zuge dessen habe er sie mit einem Kabel geschlagen, getreten, an den Haaren gezogen, mit einer Zigarette an der Hand misshandelt, sie mit dem Umbringen und einer Vergewaltigung bedroht.

Die Mutter (32) sowie der Onkel, welche in der Wohnung anwesend waren, seien schlichtend eingeschritten, weshalb der Vater von der Tochter abließ. Am Mittwoch am Vormittag kam es erneut zu einem Streit im Zuge dessen der Vater die Tochter erneut mit einem Ladekabel geschlagen haben soll. Weiters bedrohte er sie und die Mutter mit dem Umbringen, wenn die Polizei alarmiert werden würde. Anschließend flüchtete sie aus der Wohnung und lief zur Schule.

Der Vater wurde an der Wohnadresse vorläufig festgenommen. Weiters wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er zeigte sich bei seiner Vernehmung teilweise geständig und wurde über die Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Die Tochter wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.