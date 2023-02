Mann attackierte bei Streit in Wien mit Messer

Das Opfer erlitt Verletzung im Gesicht.

Auf offener Straße hat ein Mann am Stefan-Fadinger-Platz in Wien-Favoriten in der Nacht auf Montag im Zuge eines Streits seinen Kontrahenten mit einem Messer attackiert und im Gesicht verletzt. Der Verdächtige flüchtete nach der Tat gemeinsam mit einem Bekannten, wurde aber im Zuge einer Sofortfahndung in einem Auto entdeckt und festgenommen. Die Einvernahme des 20-jährigen Österreichers stand am Vormittag noch aus, hieß es seitens der Polizei.

Vor der Attacke soll es der Polizei zufolge zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 25-jährigen Opfer und dem Verdächtigen sowie einem weiteren russischen Staatsbürger gekommen sein. Der 25-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.