× Mann kauft Wohnung und macht gefährlichen Fund

Der Käufer einer Wohnung in Wien-Döbling machte im Kellerabteil eine erschreckende Entdeckung. Jetzt ermittelt die Polizei.

Wien. Nachdem der Käufer einer Eigentumswohnung in Wien-Döbling das erste Mal das zugehörige Kellerabteil betrat, machte er einen gefährlichen Fund. Er entdeckte eine etwa 40 cm lange Panzergranate und alarmierte die Polizei.

© LPD Wien ×

Die Beamten schickten ein sprengstoffkundiges Organ zum Einsatzort. Der Abtransport der sichergestellten Granate erfolgte durch den Entschärfungsdienst. Es wurden Ermittlungen gegen unbekannte Täter wegen illegalen Besitzes von Kriegsmaterial aufgenommen.

Auffindung von Kriegsmaterial

Am Donnerstag kam es zu einer weiteren Auffindung eines Kriegsmaterial in Wien: Bei Umgrabungsarbeiten in einem Privatgrundstück im 22. Bezirk wurden am Donnerstag um etwa 10.30 Uhr, in etwa 40 cm tiefem Erdreich, vier Granaten aus dem 2. Weltkrieg aufgefunden.

© LPD Wien ×

Ein sprengstoffkundiges Organ der LPD Wien sichtete die Gegenstände und es wurde in weiterer Folge ein Abtransport durch den Entminungsdienst veranlasst, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

In beiden Fällen (Döbling und Donaustadt) wurde niemand verletzt.

Hinweis:



Die Wiener Polizei rät zu folgenden Verhaltensregeln beim Auffinden von sprengstoffverdächtigen Gegenständen oder Kriegsmaterial: