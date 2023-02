Martin Ho: Suppe für Obdachlose statt Luxus-Pizza

Gastronom Martin Ho hat vor nicht einmal zwei Jahren sein Gastro-Projekt »404 – Don’t Ask Why« im »Kleinen Haus der Kunst« am Naschmarkt gepachtet und eröffnet – nun ist damit Schluss.

Innere Stadt. ÖSTERREICH hat exklusiv als erstes Medium darüber berichtet: Die Terrasse des Lokals »404 Don‘t Ask Why« von Szene-Gastronom Martin Ho ist abgerissen worden. Doch aus welchem Grunde? Was unter Insidern gemunkelt wurde, ist nun offiziell bestätigt worden: „Aufgrund zahlreicher Klagen und rechtlicher Fragestellungen rund um den Immobilieninvestor Lukas Neugebauer und seine LNR Development wird »404 – Don’t Ask Why«, das »Kleine Haus der Kunst« verlassen“ bestätigte jetzt ein Sprecher Hos.

Info. Neugebauer kaufte die Immobilie am Naschmarkt mit Blick auf die Secession 2021 vom Glücksspielkonzern Novomatic und veräußerte sie letztes Jahr um kolportierte 22,4 Mio. Euro an eine Immobiliengesellschaft der UniCredit Bank Austria. Unter anderem führte die weiße Bemalung des unter Denkmalschutz stehenden Hauses zu einem mehrjährigen Rechtsstreit zwischen LNR Development und dem Bundesdenkmalamt. Weitere bauliche Maßnahmen, wie das Abreißen der Terrasse durch den Immobilieninvestor machen mittlerweile den Betrieb des italienischen Gastrokonzepts der Dots Group nicht mehr möglich.

Der Standort vis-à-vis der Seccession soll von der Gastro-Gruppe jedoch weiter betrieben werden. Man möchte Gutes tun und die Küche für eine karitative Initiative nutzen, um Obdachlosen warme Mahlzeiten zu servieren.