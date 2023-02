Mega-Demo legt am Sonntag Wiener City lahm

Tausende Teilnehmer erwartet, um 13:30 Uhr geht’s los, Ende ist 17 Uhr.

Wien. Tausende Menschen gehen am Sonntag in Wien für eine Groß-Demonstration auf die Straße. Verkehrsexperten warnen vor Staus und Sperren. Laut ÖAMTC müssen morgen Nachmittag, ab 13.30 Uhr, Verkehrsteilnehmer wegen der „Megademo – Für direkte Demokratie“ mit Staus und einer Ringsperre in der Innenstadt rechnen. Die Route verläuft vom Heldenplatz über Burgtor – Ringstraße – Franz-Josefs-Kai – Ringstraße zum Heldenplatz. Es werden Tausende Teilnehmer erwartet. Ende der Veranstaltung ist etwa 17 Uhr.

Verkehr. Staus und Zeitverluste sind auf folgenden Straßenzügen möglich: Ringstraße, Vordere Zollamtsstraße, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, im Bereich Schwarzenbergplatz, Wiedner Hauptstraße, Karlsplatz, Zweierlinie, Währinger Straße, Linke und Rechte Wienzeile, Roßauer Lände, Praterstraße, Obere und Untere Donaustraße. Der ÖAMTC empfiehlt: großräumig, wie etwa über den Gürtel, ausweichen.