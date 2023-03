Die Wiener Polizei hat am Samstag in der Bundeshauptstadt gleich zu mehreren Einsätzen wegen Schusswaffen ausrücken müssen. Ein 27-Jähriger gab Schüsse im Innenhof ab, ein anderer Hotel-Gast ließ eine Waffe auf dem Nachtkästchen liegen und ein weiterer Mann schoss in Hernals aus dem Fenster.

Die Wiener Polizei hat am Samstag in der Bundeshauptstadt gleich zu mehreren Einsätzen wegen Schusswaffen ausrücken müssen. Gegen 14.00 Uhr schoss ein 27-Jähriger in einem Innenhof in Brigittenau. Knapp eine Stunde später wurden Feuerwehrkräfte in ein Hotel in Landstraße gerufen, weil ein 18-jähriger Gast einen Rauchmelder aus der Decke geschraubt hatte, um zu Rauchen. Auf dem Nachtkästchen lag eine Schusswaffe. Auch in Hernals soll ein Mann aus dem Fenster geschossen haben.

Eine Zeugin alarmierte am Nachmittag die Polizei, nachdem der 27-jährige Österreicher in einem Innenhof in der Klosterneuburger Straße Schüsse abgegeben haben soll. Die Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen in einer Wohnung antreffen. Er gab an, nicht geschossen zu haben bzw. auch keine Waffe zu besitzen. Bei einer Durchsuchung stellten die Polizisten ein Messer und einen Pfefferspray sicher. Der 27-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Gleich mehrfach mussten die Einsatzkräfte in das Hotel in Landstraße ausrücken. Zunächst wurden die Feuerwehrkräfte alarmiert, weil der 18-jährige Österreicher gegen 14:45 Uhr den Rauchmelder entfernt hatte, um zu rauchen. Die Feuerwehrleute verständigten wegen einer am Nachtkästchen liegenden Schusswaffe die Polizei. Noch bevor diese hinkam, hatte der junge Mann das Hotel bereits verlassen. Die Polizisten stellten eine Packung mit Patronen für eine Schreckschusspistole sicher. Gegen 21.15 Uhr kam der 18-Jährige zurück in das Hotel. Einsatzkräfte der WEGA hielten den Mann an und konnte bei ihm die Schreckschusspistole samt Munition sicherstellen. In der Tasche hatte der junge Mann außerdem 180 Tabletten (Benzodiazepine), rund 20 Gramm Marihuanakraut sowie rund vier Gramm Kokain. Er wurde mehrfach angezeigt.

Auch im Bereich der Hernalser Hauptstraße kam es zu einem Polizeieinsatz aufgrund der Abgabe von Schüssen. Laut mehreren Zeugenangaben soll ein derzeit noch unbekannter Mann mehrfach aus einem Fenster und anschließend auf offener Straße in die Luft geschossen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg, berichtete die Polizei am Sonntag.