Messer-Attacke: Streit unter Brüdern eskalierte

Ein 20-Jähriger hat am Sonntagnachmittag bei einem Streit in einer Wohnung in Wien-Brigittenau seinen älteren Bruder niedergestochen und schwer verletzt.

Laut Polizeisprecherin Irina Steirer ereignete sich die Bluttat gegen 14.15 Uhr, das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige befand sich am Montag nicht mehr in Lebensgefahr. Warum der Streit ausbrach und so eskalierte, war am Montag noch völlig unklar. Die Brüder - beide sind österreichische Staatsbürger - waren bisher nicht einvernahmefähig. Details zu dem Vorfall versucht nun das Landeskriminalamt herauszufinden.