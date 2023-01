Messer-Duo überfällt Wiener Tankstelle

Die 25 bis 30 Jahre alten und mit Schals maskierten Männer bedrohten einen Angestellten und flüchteten mit Bargeld sowie Zigaretten.

Wien. Ein mit einem Messer bewaffnetes Duo hat in der Nacht auf Montag eine Tankstelle in der Hadikgasse in Wien-Penzing überfallen. Die 25 bis 30 Jahre alten und mit Schals maskierten Männer bedrohten einen Angestellten und flüchteten mit Bargeld sowie Zigaretten.

Verletzt wurde bei dem Raub gegen 3.00 Uhr niemand, berichtete die Polizei.

Die Wiener Polizei ersucht Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-31310-25800, zu melden.