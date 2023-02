× Messerkrieg in Wohnung: 3 Syrer im Spital

Sonntagmittag eskalierten in einer Flüchtlings-WG in Floridsdorf die Gemüter.

Wien. Punkt 12 Uhr gibt die Polizei als Einsatzzeit an – während andere um diese Zeit das Essen auftischen, sich ausspannen oder Frischluft tanken, ging es in einer Wohnung im dritten Stock eines Wohnhauses in der Leopoldauer Straße – über einer Pizzeria, einem Bäcker, einem Puff und einem Café – rund:

Aus noch ungeklärter Ursache gerieten fünf syrische junge Männer im Alter von 24 bis 26 Jahren – in Streit, bei dem alsbald die Messer gezückt wurden und bei dem drei Beteiligte mit Stichen im Oberkörper verletzt wurden: einer leicht, einer schwer und einer lebensgefährlich. Alle drei wurden mit der Rettung oder Hubschrauber ins Spital gebracht.

Alarmiert wurde die ­Polizei von Nachbarn, die die Opfer teils heftig blutend am Gang antrafen. Die Beamten nahmen noch in der Wohnung zwei Männer wegen Verdachts des versuchten Mordes fest. Einen sechsten Mitbewohner trafen ÖSTERREICH-Reporter am Nachmittag im Stiegenhaus an. Der etwa 25-Jährige murmelte nur, dass er um 9 Uhr in der Früh weggegangen sei und nichts mitbekommen habe: „Ich kann mir nicht erklären, warum sie gestritten haben.“ Die Erhebungen laufen.