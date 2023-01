Ab 1. April werden die Richtwertmieten um ganze 8,6 Prozent steigen.

Aufgrund der von der Statistik Austria veröffentlichten Jahresinflation steigen die Mieten für Altbauwohnungen kräftig an. Die Richtwertmieten werden im April um ganze rund 8,6 Prozent ansteigen – betroffen sind rund 776.000 Mieter in Österreich.

„Sie haben durch diese Teuerung Mehrkosten von rund 162 Millionen Euro“, so die Arbeiterkammer in einer Aussendung. Für einen Mieter im privaten Altbau sind das österreichweit durchschnittliche Mehrkosten von knapp 490 Euro im Jahr. Eine Familie in einer 90 Quadratmeter Wohnung wird in Wien rund 620 Euro und in Vorarlberg rund 960 Euro jährlich mehr an Miete zahlen

"Bei vielen wird es immer enger mit den ganzen Teuerungen – und jetzt schon wieder eine saftige Mieterhöhung. Vor allem Junge können da kaum mehr mit. Im besten Sozialstaat der Welt ist Wohnen leistbar für alle“, so die AK. „Daher fordern wir: Die Mieten sollen nicht öfter als einmal im Jahr erhöht werden und die Erhöhung auf zwei Prozent begrenzt werden– so lange, bis es zu einer großen längst überfälligen Mietrechtsreform kommt."