Mit ausgespähtem Code Bankkonto leergeräumt

Einen scharfen Blick nutzten mehrere Täter, um ein fremdes Konto zu leeren.

Wien. Zwei unbekannte Personen, eine Frau und ein Mann, stehen im Verdacht, dass sie in einer Bankfiliale in Wien-Simmering einen Mann beim Benutzen eines Bankomats beobachtet und dabei dessen PIN-Code ausgespäht haben. Kurz nachdem das Opfer die Bank verließ, folgten ihm auch die beiden Tatverdächtigen bis in einen nahgelegenen Supermarkt. Dort stahlen sie dem Kunden die Banko­matkarte.

Kurz darauf tätigte ein dritter Tatverdächtiger auch schon mehrere Bargeldbehebungen mit dem gestohlenen „Plastikgeld“. Dabei konnten Lichtbilder eines Komplizen angefertigt und ausgewertet werden. Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien, Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.