Ein Wiener sucht verzweifelt nach seiner Mutter.

Stefan Polainko sucht verzweifelt nach seiner Mutter. Diese wurde zuletzt am 19.1 um 18 Uhr in der Langobardenstraße 128 in Wien-Donaustadt gesehen. Der Wiener bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0664/3528281.

Das Posting auf Facebook wurde bereits über 1.000 Mal geteilt.