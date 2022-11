Nach Bankraub: Polizei sucht nach diesem Mann

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des Tatverdächtigen führen, wurde seitens der Wirtschaftskammer Wien eine Geldbelohnung von 2.000,- Euro ausgelobt.

Wien. Der auf den Bildern ersichtliche Mann steht im Verdacht am 11.11.2022 einen Bankraub verübt zu haben, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Er soll sich unverzüglich in den Mitarbeiterbereich hinter den Kassenschalter begeben haben. Dort soll er eine Mitarbeiterin mittels Geste angewiesen haben, sich ruhig zu verhalten und die Geldlade zu öffnen. Sie kam dieser Aufforderung nach. Nachdem der unbekannte Täter die Geldlade entleert hatte, soll er sofort die Bankfiliale verlassen haben. Der Täter soll aber einen derzeit noch unbekannten Gegenstand (eventuell einen kleinen Revolver) in der Hand gehalten haben. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Mitarbeiterin wurde wegen Schockzustandes in ein Krankenhaus gebracht.

Die sofort eingeleitete Alarmfahndung nach dem Tatverdächtigen durch die Wiener Polizei verlief ergebnislos. Das Landeskriminalamt Wien hat umfangreiche Ermittlungen übernommen.

Die Fluchtrichtung soll laut derzeitigen Ermittlungsstand nach Verlassen der Filiale die Neubaugasse Richtung Mariahilfer Straße, dann links in die Lindengasse und vermutlich links in die Zollergasse gewesen sein.

2.000,- Euro für Hinweise ausgelobt

Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung der Bilder. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien-Raubgruppe, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.

© LPD Wien

© LPD Wien

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des Tatverdächtigen führen, wurde seitens der Wirtschaftskammer Wien eine Geldbelohnung von 2.000,- Euro ausgelobt.

Personsbeschreibung