Nach Blackout: Hunderte Wiener ohne Strom

In Wien kam es heute Mittag zu Unterbrechungen der Stromversorgung. 650 Haushalte sind derzeit davon betroffen.

Die Wiener Netze bestätigen den Stromausfall auf ihrer Webseite. Im 2. Wiener Gemeindebezirke mussten 650 Haushalte von12:30 bis 14 Uhr ohne Strom ausharren.

© WIENER NETZE

"Unsere MitarbeiterInnen arbeiten bereits an der Behebung der Versorgungsunterbrechung. Die meisten Störungen werden in rund 90 Minuten behoben. Bitte haben Sie Verständnis, wenn es je nach Störungsgrund oder Wetterbedingung auch etwas länger dauern kann. Danke!", so die Wiener Netze.

Grund für den Ausfall soll ein technisches Gebrechen gewesen sein. Nach 90 Minuten konnte die Störung behoben werden.