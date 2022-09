Nach Raub: Polizei sucht diesen Mann

Der Verdächtige stahl einem Mann die Bankomatkarte und kaufte damit 20 Zigarettenpackungen.

Wien. Die auf den Fotos ersichtliche Person steht im Verdacht einen Mann in einer öffentlichen WC-Anlage unter Anwendung körperlicher Gewalt ausgeraubt zu haben, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Danach soll der Tatverdächtige mit einer geraubten Bankomatkarte 20 Zigarettenpackungen mittels NFC-Funktion gekauft haben. Der Vorfall hat sich am 3. September um 20 Uhr im Bereich Volkertmarkt (1020 Wien) ereignet.

Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten.

Personsbeschreibung:



männlich, 20-30 Jahre alt, mittlere Statur, heller Hauttyp, kurzgeschnittener Vollbart

Bekleidung: