× Nach Raub: Polizei sucht dieses Duo

Wien. Die auf den Lichtbildern ersichtlichen Jugendlichen stehen im Verdacht am 12.11.2022 einen 15-Jährigen im Bereich eines Einkaufszentrums im 22. Bezirk beraubt zu haben. Mit Gewalt nahmen die Tatverdächtigen die Umhängetasche des Opfers an sich, nachdem dieser nicht bereit war, dass von den Jugendlichen geforderte Geld auszuhändigen. Die unbekannten Täter konnten das in der Tasche mitgeführte Bargeld stehlen und warfen die Tasche auf der Flucht weg.

Zeugen, denen die Tatverdächtigen vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01/31310-67210 erbeten.



Personsbeschreibungen

Tatverdächtiger 1:

Bekleidung: schwarzer Trainingsanzug mit rotem Querstreifen, weiße Sportschuhe

Tatverdächtiger 2:

Bekleidung: schwarze Jacke mit Kapuze und Baseball-Kappe, blaue Jeanshose, schwarze Schuhe