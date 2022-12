ÖBB-Security in Wien attackiert und verletzt

Ein ÖBB-Sicherheitsmitarbeiter wurde attackiert, weil er drei Personen mit rauchenden Zigaretten vom Bahnhofsgelände verweisen wollte.

Wien. Am Freitag um 20.30 Uhr musste die Polizei am Hauptbahnhof einschreiten, weil drei Männer ÖBB-Securitys bedroht hatten. Die Sicherheitsmitarbeiter stellten das Trio zur Rede, weil es Alkohol konsumierte - was nicht verboten ist - und am Bahnhofsgelände auch unerlaubterweise rauchte. Einer der drei versetzte einem Security einen Faustschlag gegen den Oberkörper und drohte ihm mit dem Umbringen. Die ÖBB-Mitarbeiter zogen die Polizei hinzu.

Während sich die beiden Kompagnons daraufhin vom Gelände entfernten, gab sich der Aggressor auch gegenüber den Uniformierten unkooperativ und aggressiv. Die Polizisten nahmen ihn fest, weil er sich auch nicht ausweisen konnte. Gass zufolge dürfte er Polnisch sprechen, mehr war zunächst unklar. Einen Alkotest verweigerte der Mann.