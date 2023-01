Pistolen-Duo überfällt Tankstelle in Wien

Eine Fahndung war erfolglos, das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen und bat um Zeugenhinweise an jede Polizeidienststelle.

Wien. Eine Tankstelle beim Verteilerkreis in Wien-Favoriten ist am Donnerstag um 5.30 Uhr von zwei Männern überfallen worden. Sie versuchten zunächst die Kassa zu öffnen, während zwei Mitarbeiter im Lager waren. Als ein Angestellter in den Verkaufsraum kam, wurde er mit einer Schusswaffe bedroht. Er überließ den Räubern Bargeld und diese flüchteten. Eine Fahndung war erfolglos, das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen und bat um Zeugenhinweise an jede Polizeidienststelle.

Anderer Verdächtiger nach Trafikraub gefasst

Einen weiteren Räuber hatte die Polizei indes am Mittwochnachmittag am Urban-Loritz-Platz in Wien-Neubau gefasst. Der Mann war bereits wegen vier Eigentumsdelikten innerhalb der vergangen drei Tage gesucht worden. Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt erkannten ihn im Streifendienst, hieß es am Donnerstag in einer Polizeiaussendung. Der 31-Jährige wurde festgenommen und nach einer Vernehmung, in der er die Aussage verweigerte, über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Ihm wird unter anderem ein versuchter Einbruch in eine Arztpraxis sowie ein versuchter Raub in einer Trafik vorgeworfen.