Pkw-Einbrecher schlief in Wien im Auto ein

Polizisten fanden den 36-Jährigen ihn in einem der aufgebrochenen Autos schlafend vor

Mit einer Eisenstange hat am Mittwoch ein 36-Jähriger in einer Garage in Wien-Mariahilf die Seitenscheiben von zwei Pkw eingeschlagen und Gegenstände daraus gestohlen. Allerdings machte der Mann der Polizei seine Festnahme nicht schwer: Beamte fanden ihn in einem der aufgebrochenen Autos schlafend vor. Bei dem Verdächtigen wurden außerdem Utensilien sichergestellt, die mutmaßlich für den Suchtgiftkonsum verwendet werden.