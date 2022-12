Polizei: Jeder Zweite fällt bei Aufnahmetest durch

Allein 35 Prozent scheitern beim klinisch-psychiatrischen Eignungstest.

Wien. Von den rund 1.000 Anwerbegesprächen, die in den Recruiting-Centers der Polizei durchgeführt wurden, bewarben sich letztlich zwei Drittel der KandidatInnen. Dies endet aber nur rund für die Hälfte mit einem realen Einstieg in den Polizeidienst. Die ersten Bewerber fallen gleich wegen fehlender Dokumente oder sichtbarer Tattoos aus – am ersten Tag des Aufnahmeverfahrens scheitern 35 Prozent beim klinisch-psychiatrischen Eignungstest.

Vom Rest fallen 23 Prozent durch den Sport-Test und wiederum 11 Prozent des Rests scheitern beim Aufnahmegespräch und medizinischen Tests am letzten Tag.

Insgesamt schaffen nur 49 Prozent das Auswahlverfahren.