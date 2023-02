Polizei nahm Messerstecher am Wiener Praterstern fest

Beamte der Polizeiinspektion Praterstern in Wien-Leopoldstadt haben am Mittwochabend einen 24-Jährigen festgenommen.

Der Mann steht im Verdacht, im Zuge einer Auseinandersetzung am Abend des 15. Jänner am Praterstern eine Person mit einem Messer attackiert zu haben. Bei dem Streit gingen zwei rivalisierende Gruppen aufeinander los. Polizisten fanden daraufhin einen Menschen, der mit Stichverletzungen am Boden lag.

Über einen Zeugenhinweis kamen die Ermittler nun dem mutmaßlichen Messerstecher auf die Spur. Bei dem Mann handelt es sich um einen afghanischen Staatsangehörigen. Er wurde in der Nähe des Tatorts am Praterstern auf der Straße festgenommen. Zuvor hatten die Handschellen bereits für fünf weitere Verdächtige geklickt.