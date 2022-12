× Praterturm: Spektakuläre Rettung aus 20 Meter Höhe

Bei einem Arbeitsunfall auf einem Fahrgeschäft im Wiener Wurstelprater verletzte sich ein Techniker so schwer, dass er aus eigener Kraft nicht mehr absteigen konnte. Seine Kollegen alarmierten die Feuerwehr, die den Verletzten sicherte und abseilte.

Wien. Die Berufsfeuerwehr Wien wurde heute Mittag zu einer Person in Zwangslage in ca. 20 m Höhe in den Wiener Prater alarmiert, wie die MA68 in einer Aussendung schreibt. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich ein Wartungstechniker bei Routinearbeiten auf dem Kettenkarussel schwer verletzt hatte, sich auf einem kleinen Podest befand und aus eigener Kraft nicht mehr absteigen konnte. Höhenretter der Berufsfeuerwehr Wien stiegen zum Arbeiter auf, sicherten ihn und legten ihm ein Rettungstuch als Abseilhilfe an. Zeitgleich positionierten Feuerwehrleute vorsorglich zwei Sprungkissen und eine Drehleiter wurde in Stellung gebracht.

Eine Rettung über den inneren Bereich des Turms war aus Platzgründen nicht möglich, um den Techniker möglichst schnell aus seiner Zwangslage befreien zu können, seilte sich ein Höhenretter gemeinsam mit ihm ab, der Drehleiterkorb diente dabei als Sicherungsfixpunkt. Am Boden angekommen wurde der Arbeiter an die Berufsrettung Wien zur notfallmedizinischen Versorgung übergeben.

Die Unfallursache ist aktuell noch nicht bekannt. Weitere Personen oder Besucher waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Daten zum Praterturm

Der Praterturm im Wiener Wurstelprater auf Parzelle 59a ist ein Fahrgeschäft vom Typ Starflyer. Er wurde am 1. Mai 2010 eröffnet. Mit 117 Meter Höhe war er seit seiner Errichtung bis zur Eröffnung des Eclipse im Gröna Lund Vergnügungspark in Schweden im Mai 2013 das welthöchste Kettenkarussell und ist noch heute das höchste Fahrgeschäft in Österreich.

Der Turm hat eine Masse von 200 Tonnen und ist in einem Plattenfundament verankert, das 16 m Durchmesser und zwei Meter Tiefe hat, und 720 Tonnen wiegt. Die Spitze des Turms bildet eine goldglänzende Zwiebelhaube, in der drei 2,7 m große Uhren eingebaut sind. Des Weiteren befinden sich in der Turmspitze 1.200 LEDs für die nächtliche Beleuchtung.