× Protz-Millionär parkt seine Luxus-Karossen auf Mahü

Die unerlaubten Parkversuche von Mike Maschina gingen auf Insta viral.

Neubau. „Ich sch... mir nichts“ lautet wohl das Motto von Unternehmer Michael „Mike“ Maschina. Der Millionär (Ruma Imobilien Group) und selbst ernannte „King of Protz“ hat es am Sonntagabend im wahrsten Sinne des Wortes wieder mal auf die Spitze getrieben: Während er bei einem Dinner im DOTS Establishment die Champagnerkorken knallen ließ und anschließend frivole Party-Exzesse im Hidden Club feierte, parkte er seine Luxus-Karossen unerlaubt direkt vor dem Gebäude auf Österreichs größter Einkaufsstraße Mahü.

© Instagram/Mike Maschina ×

Mike Maschina liebt Autos.

Auf Insta lud er um 21 Uhr Fotos hoch und ließ seine 110.000 Follower mit provokanten Worten wissen: „I park my cars where i want“ („Ich parke meine Autos, wo ich will“). Am Bild zu sehen sind auch Polizisten, denen seine Einparkversuche weniger gefallen haben dürften. Ein Sprecher der Polizei erklärte: „Das ist kein Kavaliersdelikt.“

(laa)