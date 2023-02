Räuber hatte bei Coup einen ''Sprengstoffgürtel''

Bei einem Überfall auf einen Juwelier auf der Mahü schockte der Räuber als Selbstmordattentäter.

Wien. Mehrere Auffälligkeiten könnten bei der Fahndung nach dem bisher unbekannten Täter, der am 11. Februar am ­frühen Nachmittag zum Coup auf der Mariahilfer Straße schritt, entscheidende Tipps bringen: So hatte der mit einem Parka samt pelzgesäumter Haube bekleidete, auffallend schlanke Mann als Waffen nicht nur eine Pistole(nattrappe) bei sich, sondern auch drei „dosenförmige Gegenstände“, die mit Kabeln und Klebeband verbunden wie bei einem Sprengstoff-Attentäter über der Jacke angebracht waren. Akzentfrei drohte er mit einer Explosion.

Weiters hatte er ein Plastiksackerl bzw. eine Tasche mit dem Logo eines heimischen Minerölkonzerns bei sich, in die er die Beute – nur Goldringe – verstaute. Hinweise, die auf die Spur des Täters führen: 01 31310 DW 33800 .