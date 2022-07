Rassist drehte wegen 36 € Parkgebühr völlig durch

Ein Hotelgast zeigte beim Auschecken aus einem Innenstadthotel sein wahres Gesicht.

Wien. 28 Euro für einen Tag und dann 4 Euro pro angefangener Stunde waren einem einheimischen Gast einen 4-Sterne Hotels in Schwedenplatznähe in der Innenstadt eindeutig zu viel. Als der 45-Jährige Dienstagabend 36 Euro ablegen sollte, weigerte sich der Mann, die „Wuchergebühr“ zu bezahlen und fing lauthals an alle Anwesenden zu beschimpfen – ob Hotelangetellte, Passanten und dann die einschreitende Polizei – alle waren und sind ******** (was einem Rassisten und Antisemiten in so einem Moment so einfällt).

Dem augenscheinlich Betrunkenen, der aber den Test verweigerte, wurde die Weiterfahrt mit seinem Pkw behördlich untersagt. Außerdem wurde er wegen des Verdachts der Verhetzung sowie aufgrund zahlreicher Verwaltungsübertretungen angezeigt. Er ging zeternd und zu Fuß von dannen.