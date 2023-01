Schönbrunn unter schönsten Gebäuden der Welt

An der Umfrage nahmen 460 Millionen Internet-User in 130 Ländern teil.

Wien. Das globale Reiseportal „TripAdvisor“ kürte in einer Umfrage jetzt die schönsten Gebäude der Welt. Das Schloss Schönbrunn, einstige Kaiserresidenz und Touristenmagnet, landete auf Platz zehn. Die Kathedrale Sagrada Familia in Barcelona ist zum schönsten Gebäude der Welt gekürt worden. Das spektakuläre Kirchengebäude des berühmten Architekten Antoni Gaudí wurde aufgrund seiner Originalität, seines Standortes, seiner Geschichte und seines künstlerischen Werts auf Platz eins gewählt. Weltweit nahmen rund 460 Millionen Nutzer der Digitalplattform in 130 Ländern an der Umfrage teil.

Auf Platz zwei landete die Notre-Dame in Paris. Ebenfalls in den Top Ten vertreten sind das Taj Mahal in Indien (Platz 8), der Grand Central Terminal in New York (Platz 5) oder die Basilica minor Sacré-Cœur de Montmartre in Paris (Platz 9).