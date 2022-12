Schulwart von Einbrecher niedergestochen

Zu gespenstischen Szenen kam es um 4.15 Uhr in der Früh in einer Volksschule in Favoriten.

Wien. Knapp neun Monate nach einem ähnlichen Vorfall in der Hoefftgasse in Simmering, wo der Schulwart – und zwar ebenfalls in einer Nacht auf den Montag – mit einem Messer regelrecht niedergemetzelt und getötet wurde (die Tat ist bis heute unaufgeklärt) wurde in der Nacht auf Montag der Schulwart der GTVS Bernhardsthal Opfer aggressiver Eindringlinge:

Der 41-Jährige, der in einer Dienstwohnung in der Brennpunktschule bei der Quellenstraße wohnt, war wohl durch Geräusche aufgeweckt worden. Beim folgenden Rundgang stieß er auf zwei schulfremde männliche Personen.

Verletzung am Po durch ein (Stanley-)Messer

Spitz. Während eine der beiden dunklen Gestalten sofort das Weite suchte, entwickelte sich zwischen dem zweiten Mann und dem Schulwart ein heftiges Handgemenge. Dabei wurde der Hausbetreuer von einem spitzen Gegenstand – bei dem es sich um die Klinge eines Messers oder eines Stanleymessers gehandelt haben dürfte – am Gesäß verletzt. Daraufhin flüchtete auch der zweite Eindringling.

Ermittlungen. Der Schulwart wurde von der Berufsrettung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermitt­lungen übernommen. Die Lehranstalt blieb am Montag gesperrt. Eltern und Erziehungsberechtigte wurden von den jeweiligen Klassenpädagogen in der Früh informiert.