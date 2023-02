Schuss mit James-Bond-Waffe in Wiener Klasse

Unglaublich: Ein 17-Jähriger feuerte im Klassenzimmer auf eine Mitschülerin.

Wien. Raue Sitten neuerdings auch im Nobelbezirk Hietzing: Dienstag kam es vor dem Nachmittagsunterricht in der Freistunde einer Höheren Schule zu einem Zwischenfall, der die Polizei auf den Plan rief, die wiederum einen Burschen noch in der Lehranstalt festnahmen:

Demnach soll der 17-jährige Einheimische mit einer Walther PPK-Softair-Pistole – also einem täuschend echten Nachbau der Waffe von James Bond – einer Mitschülerin (16) in den Oberschenkel geschossen haben. Dabei wurde das Mädchen durch die Plastikkugel leicht verletzt. Zunächst vertraute sich das Opfer noch niemanden an – als der Schütze sie jedoch mit dem Umbringen bedrohte (weil das Mädchen die Waffe aus seinem Rucksack nahm und fotografierte, während er am Klo war) ging sie mit einer Freundin (15) zu einer Lehrkraft, die sofort empört die Polizei alarmierte.

Konsequenzen. Der 17-Jährige, der nicht geständig ist, wurde vorläufig festgenommen und auf freiem Fuß angezeigt. Ein Waffenverbot wurde ausgesprochen. Mit disziplinären Konsequenzen bis hin zum Schulverweis ist zu rechnen.