Schwere Sachbeschädigung: Polizei sucht diesen Mann

Wien. Der auf den Lichtbildern ersichtliche Mann steht im Verdacht am 7.7.2022 und am 16.7.2022 in einer Kirche in der Inneren Stadt Bildnisse und Heiligenstatuen mutwillig beschädigt zu haben. Dadurch kam es zu hohen Sachschäden. Die abgebrochenen Teile dürfte der unbekannte Täter mitgenommen haben, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Kriminalreferat Innere Stadt, unter der Telefonnummer 01-31310-9921810 erbeten.

Personsbeschreibung

Männlich, ca. 175-180 cm groß

mittlere Statur

heller Hauttyp

Bekleidung: