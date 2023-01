× Serien-Unfall in Wien: 88-Jähriger ins Spital geflogen

Nach Angaben der Wiener Berufsrettung erlitt der 88-Jährige neben Verletzungen auch einen schweren internistischen Notfall. Sein Zustand wurde als kritisch eingestuft.

Wien. Nach einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen in Wien-Floridsdorf ist ein 88-jähriger Mann am Montagvormittag mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 9" in ein Krankenhaus geflogen worden. Nach Angaben der Wiener Berufsrettung erlitt er neben Verletzungen auch einen schweren internistischen Notfall. Sein Zustand wurde als kritisch eingestuft.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 10.00 Uhr bei einem Kreisverkehr in der Gerasdorfer Straße. Dabei krachten mehrere Autos ineinander. Die Berufsrettung wurde gegen 10.15 Uhr alarmiert. Als sie am Unfallort eintraf, waren bereits ein zufällig anwesender Arzt und ein Sanitäter bereits dabei, Erste Hilfe zu leisten. Mehrere Teams der Berufsrettung kümmerten sich um den 88-Jährigen. Nach seiner Stabilisierung wurde er mit dem Helikopter in ein Wiener Krankenhaus geflogen.

Die Polizei war mit dem Unfallkommando im Einsatz. Die Wiener Berufsfeuerwehr kümmerte sich darum, die schwer beschädigten Unfall-Fahrzeuge zu beseitigen und die Gerasdorfer Straße wieder für den Verkehr freizumachen.