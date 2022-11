Wer kennt diesen Mann? Die Wiener Polizei bittet um Hinweise.

Ein derzeit unbekannter Mann soll in der Nacht auf den 23. Oktober im Stiegenhaus eines Hauses in der Kenyongasse einer 24-jährigen Frau in den Intimbereich gegriffen und ihre Hand festgehalten haben. Das Opfer wehrte sich dagegen und läutete an der nächstgelegenen Wohnungstüre an, woraufhin der unbekannte Tatverdächtige aus dem Wohnhaus flüchtete.

Es konnten Lichtbilder des männlichen Tatverdächtigen ausgewertet werden. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung dieser Bilder. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33311 erbeten.