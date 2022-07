Sex mit Schülerin (14): Bewährung für Flüchtling

Für sexuelle Gefälligkeiten bezahlte ein Afghane junge Mädchen. Eines war erst 13.

Wien. Ein afghanischer Flüchtling (32) ist am Dienstag am Straflandesgericht wegen sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen rechtskräftig zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt worden, weil er von einer 14-Jährigen an sich sexuelle Handlungen vornehmen hatte lassen. Zugleich wurde der bisher unbescholtene Angeklagte, der seit vier Monaten in U-Haft saß, umgehend auf freien Fuß gesetzt.

Auf den Afghanen kommt im Herbst allerdings ein weiteres Verfahren zu. Er hatte sich neben der 14-Jährigen mit zwei weiteren Mädchen in seiner Wohnung getroffen und ihnen Geld für geschlechtliche Handlungen angeboten. Eines davon war allerdings erst 13 und damit noch unmündig.