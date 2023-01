Silvester-Mord: Tiefe Trauer um toten Apotheker

Ex-Minister Alois Stöger vom Mord an bekanntem Apotheker tief betroffen.

Wien. Die Ermittlungen in dem Mordfall im Einfamilienhaus in Hirschstetten laufen weiterhin auf Hochtouren. Auch am Dienstag waren wieder Fahnder vor Ort.

Ob der ehemalige Präsident der Apothekerkammer nach dem Silvesterabend bei seinen Freunden verfolgt wurde, oder ob ihn der Mörder zu Hause besucht hatte, ist unklar. In einer Zeitspanne von etwas mehr als elf Stunden wurde der 74-Jährige erschlagen. „Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen“, so der Pressesprecher der Landespolizeidirektion Wien, Markus Dittrich.

© all

Heinrich Burggasser war einst Präsident der Wiener Apothekerkammer.

© all

Der Mord passierte in seinem Haus in Hirschstetten.

Der Ex-Präsident der Apothekerkammer war ein „g’standener Sozialpartner, sehr beliebt und umgänglich“, erinnert sich etwa Ex-Gesundheitsminister Alois Stöger. Er und viele in Politik und Kammern trauern: „Ich bin tief betroffen, es ist schrecklich.“