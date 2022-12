Sohn geht mit Hammer auf seine Mutter los

Beamte der WEGA nahmen den Tatverdächtigen, einen 31-jährigen kasachischen Staatsangehörigen, in der Wohnung fest.

Wien. Am Samstag um etwa 14.40 Uhr wurden Polizisten in Wien-Floridsdorf alarmiert, da ein Mann mit einem Hammer auf seine Mutter losgegangen sein soll. Die Frau konnte die Attacke abwehren und sich in eine Gartenhütte am Grundstück des Wohnhauses flüchten. Dort verständigte sie die Polizei. Beamte der WEGA nahmen den Tatverdächtigen, einen 31-jährigen kasachischen Staatsangehörigen, in der Wohnung fest. Außerdem wurde die vermutliche Tatwaffe, ein Hammer, sichergestellt. Die Frau gab den Polizisten an, dass es zu einem Streit wegen einer Bagatelle im Haushalt gekommen sei. Der Tatverdächtige verweigerte die Aussage. Gegen ihn wurde ein Betretungs-und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 31-Jährige in eine Justizanstalt gebracht.

Hinweis: Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für jedes Opfer von Gewalt und duldet keine Gewalt, gleichgültig in welcher Form. Der Polizei-Notruf (133) ist jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar. Auch der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22) sind rund um die Uhr besetzt.

Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.