× Stau-Frust wegen Klima-Kleber: So zucken die Autofahrer aus

Hupkonzert, Schimpfworte, Handgreiflichkeiten – die erneute Blockade der Klimaschutz-Gruppe ''Letzte Generation'' am Donnerstag in Wien erhitzte die Gemüter der im Stau steckenden Autofahrer.

Aktivisten und Aktivistinnen klebten sich auf der Altmannsdorfer Straße sowie am Landstraßer Gürtel auf die Fahrbahnen und sorgten für Stillstand im Frühverkehr. Mit selbstgemalten Schildern gingen von dort mehrere Personen durch den entstandenen Stau auf die Südosttangente (A23) und forderten ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen sowie Tempo 100 auf der Autobahn.

Neben den Autos staute sich bei den Lenkern auch ordentlich viel Frust auf. Auf TV-Bildern von oe24.TV war zu sehen, wie ein junger Autofahrer lautstark und gestikulierend seinen Unmut in Richtung der Klima-Kleber äußerte. An anderer Stelle wurde es sogar handgreiflich: Ein Mann marschierte wutentbrannt auf zwei Aktivisten zu, die mit einem Banner die Fahrbahn blockierten. Er entriss ihnen das Transparent, zerknüllte es und ging schimpfend davon. Begleitet wurde die Szene von einem Hupkonzert der anderen Autofahrer.

Auch bei der zweiten, danebenliegenden Fahrbahn kam es zu einer Konfrontation. Ein Mann suchte das Gespräch mit einem Klima-Aktivisten und versuchte ihn offenbar mit Worten zu überzeugen, die Straße freizumachen – vergeblich.

Weniger diplomatisch war da ein Fahrer eines Lieferdienstes: Er baute sich vor einem festgeklebten Aktivisten auf und kickte die noch am Boden liegende Klebstoffpackung mit dem Fuß weg.

Zu einer weiteren Eskalation kam es glücklicherweise nicht – auch weil die Polizei just in diesem Moment am Ort des Geschehens Stellung bezog. 14 Klima-Kleber wurden im Zuge der morgendlichen Aktion vorläufig festgenommen. Klar ist: Bei den Autofahrern steigt mit jeder weiteren Blockade der Frust weiter. Bleibt zu hoffen, dass angesichts der immer aufgeheizteren Stimmung nicht bald auch ein Lenker verhaftet werden muss ...