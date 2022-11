Stromausfall am Wiener Ring

In der Wiener Innenstadt kam es am frühen Mittwochabend zu einem Stromausfall. Knapp eineinhalb Stunden war es am Ring dunkel. Erst kurz vor 18 Uhr war die Störung behoben.

Entlang der Ringstraße war es teilweise stockfinster, mehrere Ampeln waren ausgefallen. Polizisten übernahmen vor Ort die Regelung des Verkehrs an den Kreuzungen. Laut Angaben der "Wiener Netze" bestand die Störung von 16.23 bis 17.56 Uhr – also knapp eineinhalb Stunden. Der Grund für den kurzfristigen Blackout ist noch unklar: "Zu Ursachen und Störungsdauer können wir noch keine Angaben machen", hieß es auf der Homepage der "Wiener Netze".