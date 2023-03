Student (26) stürzte auf LSD-Trip aus 4. Stock

Zum Horrortrip mit tödlichen Folgen für einen 26-Jährigen wurde ein Drogenexperiment zweier Mitbewohner.

Wien. Freitag um 22 Uhr stürzte aus zunächst ungeklärter Umständen ein junger Deutscher mit kasachischen Wurzeln in einer kurzen Gasse am Alsergrund aus einem der Altbauhäuser – vom 4. Stock hinunter aufs Trottoir. Der Mann, der auch viele Schnittwunden hatte, war auf der Stelle tot, weil zunächst Fremdverschulden von der erhebenden Kripo nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Mitbewohner des Verstorbenen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Spurensicherungen sowie die Vernehmung von Zeugen und des Beschuldigten aus ergaben dann folgendes Bild, das wiederum zur Enthaftung des 28-Jährigen US-Italieners führten:

Demnach hatten die beiden Studenten Freitagabend mit Drogen experimentiert und Marihuana sowie LSD konsumiert. Beim jüngeren der beiden löste die Mischung einen psychodelischen Wahnanfall aus, bei dem er wohl glaube, wie Superman fliegen zu können – und sprang durchs geschlossene Fenster hinaus. Der Trip endete im freien Fall am Gehsteig.