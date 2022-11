Unter dem Titel ''Uni friert'' organisiert die HTU mit weiteren Hochschülerschaften heute eine Großdemo für die Ausfinanzierung der Universitäten.

Wien. Am Montag demonstrieren Studenten in Wien für die Ausfinanzierung der Universitäten. Die österreichischen Universitäten stehen vor einem Budgetdefizit von 1,2 Mrd. Euro stehen, schreibt die ÖH Uni Wien in einer Aussendung. Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung will weniger als die Hälfte des Defizits deckeln. "Nun drohen desaströse Szenarien: kalte Hörsäle, Einschränkungen im Lehr- und Forschungsbetrieb, Ausschreibungsstopps, Kündigungen und letztlich die Schließung der Universitäten über den Winter", so die ÖH Uni Wien weiter.

Um auf die prekäre Lage zu reagieren, organisieren die Studierenden der TU Wien gemeinsam mit der Rektorin und UNIKO-Präsidentin Sabine Seidler den Aktionstag "Uni friert." Ab acht Uhr morgens werden die Lehrveranstaltungen in den Resselpark im Freien verlegt. Gegen zwölf Uhr startet der Demonstrationszug über den Ring gen Bildungsministerium am Minoritenplatz.

Studenten-Demo sorgt für Stau-Chaos in Wiener City

Es werden etwa 5.000-7.500 Demo-Teilnehmer erwartet. Der Demonstrationszug startet um 12 Uhr beim Resselpark/Karlsplatz und zieht über den Ring bis zum Minoritenplatz. Die Route im Detail: Wiedner Hauptstraße – Karlsplatz – Kärntner Straße – Ring – Josef-Meinrad-Platz – Löwelstraße – Ballhausplatz – Minoritenplatz. Es werden auf der Strecke mehrere Zwischenkundgebungen veranstaltet.

Verkehrsmaßnahmen: Abschnitts- und zeitweise werden Lothringerstraße, Wiedner Hauptstraße und Ring gesperrt.

Autofahrer brauchen Geduld – hier müssen Verkehrsteilnehmer Staus einplanen: Ring, Franz-Josefs-Kai, Rund um Schwarzenberg- und Karlsplatz, Wiedner Hauptstraße, Rechte und Linke Wienzeile.