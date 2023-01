Tankstelle in Wien-Floridsdorf überfallen – Polizei sucht Täter

Ein und derselbe Täter soll in der Nacht auf Freitag in Wien-Floridsdorf zwei Tankstellen überfallen haben.

Beim ersten Fall in der Floridsdorfer Hauptstraße blieb es jedoch beim Versuch. In dem betroffenen Shop hatten sich mehrere Kunden aufgehalten, der Räuber flüchtete ohne Beute. Kurz darauf verlangte er in einer Tankstelle bei der Prager Straße Geld und drohte der Mitarbeiterin mit dem Erschießen. Der Mann flüchtete mit der geforderten Beute, eine Fahndung war erfolglos.

Die Taten wurden laut Polizei gegen 2.00 Uhr verübt. Verletzt wurde niemand. Das Landeskriminalamt Wien-Außenstelle Nord bat unter der Telefonnummer 01-31310-67800 um Zeugenhinweise zu dem Räuber. Dieser ist etwa 1,80 Meter groß, rund 20 Jahre alt und sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Bekleidet war er mit schwarzer Hose und auffälliger, schwarzer Kapuzenjacke mit der weißen Aufschrift "PUMA" auf der Brust und am linken Oberarm. Er trug außerdem weiße Sneakers und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Ob der Tatverdächtige ein Fahrzeug verwendete, ist unklar.